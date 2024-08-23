Один из пяти террористов, захвативших заложников в ИК-19, до смерти забил прохожего

Один из пяти террористов, захвативших заложников в ИК-19 в Волгоградской области, до смерти забил прохожего. Преступление было совершено в 2018 году, мужчине назначили 6 лет лишения свободы, ему оставалось сидеть совсем немного.

Подробности приводит mk.ru.

Речь идет о 29-летнем Темуре Хусенове – уроженце Таджикистана. В марте 2018 года он вместе со знакомым вышел из дома и встретил по дороге двоих мужчин – те сильно ругались. Хусенов и его товарищ сделали замечание, но мужчины начали драку. Однако следствие уверено, что драться начали именно Хусенов и его приятель. В итоге прохожий упал и ударился об асфальт, после чего скончался.

В ноябре того же года Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор и назначил 6 лет тюрьмы – Хусенова судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Попытки обжаловать приговор не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что террористы потребовали вертолет и 2 млн долларов. Они угрожают, что в случае невыполнения требований убьют заложников.