Не сможет рожать естественным путем: россиянка получила травму на экскурсии в Турции

Девушка из России получила тяжелую травму на отдыхе в турецком Бодруме. Она сломала спину и временно стала недееспособной. При этом туроператор отказался выплачивать ей моральную компенсацию и возмещать ущерб, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Во время отдыха в Бодруме россиянка купила билет на экскурсию у представителя туристической компании. По дороге в пункт назначения автобус с пассажирами съехал в кювет.

В результате ДТП туристка сломала спину. В Турции ей оказали медицинскую помощь в счет страховки, однако уже на родине туроператор перестал помогать пострадавшей клиентке.

Из-за проблем со здоровьем девушка не сможет рожать естественным путем. Однако в компании отказываются брать на себя ответственность за случившееся и каким бы то образом помогать клиентке. Представители оператора заявили, что на них были только билеты и проживание в отеле.

Ранее российские туристы попали в ДТП на отдыхе в Турции. Они перевернулись вместе с автобусом.