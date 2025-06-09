Один из них в коме: российские хоккеисты разбились на трассе из-за пассажирки, которая схватилась за руль

Авария с участием двух молодых хоккеистов и их подруги произошла на Екатеринбургской кольцевой автодороге. По данным Telegram-канала Ural Mash, ДТП произошло из-за разгневанной девушки.

В легковушке находились трое: 18-летний хоккеист из МХК «Авто», игрок из «Авто-Верхняя Пышма» и их 17-летняя подруга. Компания возвращалась с вечеринки, где девушка поругалась с приятелями.

В какой-то момент пассажирка схватилась за руль и машину занесло. Транспортное средство вылетело с трассы. Молодые люди и девушка получили травмы.

Хоккеист из МХК «Авто» сейчас находится в коме. Другой игрок попал в больницу с сотрясением и вывихом бедра. Виновницу аварии госпитализировали без сознания.

Ранее в Волгорадской области лихач за рулем легковушки разнес несколько домовых участков. Из-за его действий пострадала многодетная мать, которая теперь не может вести хозяйство.