Один человек погиб при сходе горной породы на руднике в Якутии

В Якутии при сходе горной руды, предварительно, погиб один человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

По данным ведомства, трагедия произошла на участке золотодобывающей организации в Оймяконском районе Якутии. На момент схода породы на месте находились 55 рабочих. После инцидента была организована их эвакуация на поверхность.

ГУ МЧ России по региону сообщает, как минимум, об одном погибшем. Им оказался проходчик 1977 года рождения, добавили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели военизированного горно-спасательного подразделения МЧС России. Добыча на время приостановлена до завершения обследования и установления причин случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что в горах Кабардино-Балкарии погиб российский альпинист. Других членов его группы завалило камнями.