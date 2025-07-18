11 человек госпитализировали на концерте Бейонсе: виноват жук

На концерте Бейонсе в Атланте возникла массовая паника после того, как 10-летняя девочка громко закричала, увидев крупного жука. В результате давки пострадали 11 человек, которых госпитализировали, сообщает The New York Post.

Кадры с места происшествия показывают, как пострадавших выносят на носилках и перевозят в инвалидных креслах к машинам скорой помощи.

Как выяснилось позже, причиной хаоса стал испуг девочки, заметившей насекомое. Зрители, поддавшись панике, бросились к эскалатору, который внезапно ускорился, а затем резко остановился. Это привело к тому, что люди начали падать друг на друга.

Власти пока не назвали точную причину неисправности эскалатора.

Ранее мы писали о том, что Бейонсе вышла на сцену в шапке-ушанке. Она появилась на концерте в необычном образе, который намекнул на любовь к России. В этом уверена российская блогерша Мария Погребняк, которая опубликовала свое мнение о последних выходах знаменитости.