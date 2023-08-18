Одежда есть, но ходит голым: на Камчатке женщина гуляет с раздетым ребенком
В полиции рассказали о матери, прогуливающейся с голым ребенком на Камчатке.
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39-летнюю женщину на Камчатке сняли с полностью голым ребенком на прогулке. В полиции сообщили, что одежда по сезону у несовершеннолетнего имеется.
Подробности сообщает Газета.Ru.
Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. Женщину сняли на видео местные жители – на кадрах она гуляет на улице возле дома с раздетым ребенком: нет не только одежды, но и обуви.
В полиции сообщили, что в отношении нее составлен административный протокол. Женщину подозревают в неисполнении родительских обязанностей.
По информации ведомства, семья живет в благоприятных условиях, ребенок обеспечен одеждой и питанием. На учете семья не состояла.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге нашли двух голых малышей полутора и трех лет с самокатами на проезжей части.