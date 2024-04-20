Одет был практически по-летнему: спасатели восемь часов искали заблудившегося в горах туриста в шортах

Сотрудники спасательного ведомства завершили операцию по поискам 33-летнего мужчины, который заблудился в заснеженных горах Сочи. При этом турист был одет по-летнему и замерзал, передает Фонтанка со ссылкой на МЧС.

Россиянин отправился в поход на гору Ачишхо. Однако через какое-то время из-за непогоды тропу замело снегом. Мужчина, пытаясь отыскать дорогу, сбился с пути и потерялся. Ситуацию ухудшало то, что был в шортах и постепенно замерзал.

На поиски туриста отправился отряд МЧС. Спасателям потребовалось подняться на высоту около 1500 метров. Всего на проведение операции у них ушло восемь часов.

В итоге мужчина был найден и при помощи альпинистского снаряжения спущен с высоты. Затем его доставили в поселок Красная Поляна.

Ранее сообщалось, что турист из России умер на второй день отдыха в Таиланде. Он упал на скутере с обрыва.