Очнулся, но ничего не помнит: российский хоккеист Артем Митькин вышел из комы

18-летний хоккеист МХК «Авто» Артем Митькин, в июне впавший в кому после аварии, пришел в сознание. Спортсмен уже начал самостоятельно ходить.

Об этом КП-Екатеринбург рассказала старшая сестра Артема.

Защитник МХК «Авто» разбился на иномарке в ночь с 7 на 8 июня. В момент аварии в автомобиле находились три человека – Артем получил тяжелейшие травмы, больше трех месяцев лежал в реанимации.

«Он был в шоке от произошедшего, ничего не понимал, сказал, что вообще не помнит, что с ним было в день аварии. Сейчас он уже ходит самостоятельно. Брат прошел лечение в больнице», - сообщила сестра хоккеиста.

На восстановление всех двигательных функций потребуется время – целый год Митькин будет посещать дневной стационар.

По словам сестры хоккеиста, причины аварии продолжают выяснять, машину до сих пор не отдали, хотя автомобиль принадлежит ей.

На лечение хоккеиста собирали деньги – необходимая сумма была у семьи уже на второй день.

