«Я попал в автокатастрофу, находился в коме»: фаворит Аллы Пугачевой едва не сорвал ее свадьбу с Галкиным*

Бывший фаворит Аллы Пугачевой рассказал, как едва не сорвал ее свадьбу с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ певец Сергей Савин раскрыл правду об отношениях с артисткой и вспомнил, как она перенесла торжество ради него.

По словам Сергея Савина, он познакомился с Аллой Пугачевой в 2011 году на съемках музыкального шоу «Фактор А». На проекте певица была председателем, а ее будущий протеже — участником. 26-летний молодой человек сразу покорил артистку и стал ее любимчиком, она начала его обеспечивать. Максим Галкин* уже знал об интрижке избранницы и публично сорвался на одном из светских мероприятий в честь ее фаворита.

«По всем стенам развесили мои портреты. <…> Максим* сорвал фотографию, мою фотографию, мой портрет со стены и показал репортерам, что главный мужчина этого вечера не он, а я. <…> Не думаю, что Максиму* было очень приятно ее внимание ко мне. Как вы думаете, появляется в ваших отношениях какой-то человек извне, который достаточно миловиден, в которого твоя супруга вкладывает семейные средства», - поделился Сергей Савин.

Однажды экс-протеже певицы даже чуть не сорвал ее свадьбу с юмористом. Тогда Сергей Савин попал в аварию и впал в кому. Алла Пугачева без раздумий отправилась к фавориту прямо в день торжественной церемонии.

«Я однажды чуть не расстроил свадьбу Аллы Борисовны и Максима Галкина. Но это была вынужденная мера, потому что я попал в автокатастрофу. <…> Приехала и привезла мне котлеты и пюре, которое она приготовила сама. Вся больница обомлела. Такое отношение может быть только либо к близкому родственнику, либо к любимому мужчине. В этот же самый момент должна была состояться свадьба Аллы Борисовны и Максима Галкина*. Ее Алла Борисовна решила перенести, потому что я находился в коме три дня», - рассказал бывший фаворит Аллы Пугачевой.

Сергей Савин признался: он «всегда будет благодарен» артистке за то, что та обеспечила ему «достойное лечение» в больнице.

Ранее фаворит Аллы Пугачевой заявил, что Максим Галкин* запрещает ей общаться с Филиппом Киркоровым из ревности.