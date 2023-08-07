Едва прикрытый простыней труп 62-летней женщины в валенках нашли в Москве

Пожилая москвичка умерла при неизвестных обстоятельствах в одном из домов в центре города. Тело 62-летней женщины нашли спустя несколько дней после ее исчезновения, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Жительница столицы РФ перестала выходить на связь с родственниками еще 3 августа. После нескольких дней молчания близкие пожилой москвички забили тревогу. Они приехали по адресу, где расположена квартира женщины, и попробовали достучаться. Но, потерпев неудачу, приняли решение вскрыть жилище.

Когда дверь отворилась, на полу в коридоре предстало безжизненное тело хозяйки. Пенсионерка по какой-то причине была одета в валенки. Ее труп едва прикрывала простыня, отметил источник.

Прибывшие по вызову правоохранители осмотрели тело женщины — следов насильственной смерти зафиксировано не было. Причина ее ухода из жизни будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По факту обнаружения трупа организована проверка.

Ранее в Москве нашли мумифицированное тело режиссера Светланы Джимбиновой. Оно пролежало в столичной квартире больше года.