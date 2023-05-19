Очевидцы рассказали, как обнаружили молодую пару, повешенную на дереве под Екатеринбургом

Полицейские разбираются в трагедии, которая случилась под Екатеринбургом. Там в лесу прохожие обнаружили молодую пару, повешенную на дереве. Об этом сообщается на портале Life.ru.

По данным источника, каждому из молодых людей 24 года. Парень недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за запрещенные вещества. Девушка сбежала от родителей, чтобы быть рядом с любимым. Тела были обнаружены в Верхней Пышме.

Уточняется, что у девушки была записка. В ней она обращалась к избраннику и признавалась ему в чувствах.

«Ты – мое все, моя жизнь, моя любовь», – сказано там.

Свидетели случившегося рассказали в беседе с порталом E1.RU, что увидели пару недалеко от тропинки, где местные жители занимаются пробежкой и выгуливают питомцев.

«Издалека кажется, что два человека стоят, разговаривают, я присмотрелась, а они не шевелятся, стало понятно, что что-то не так», – поделилась женщина.

Она отметила, что недалеко проходила бабушка, которая подумала будто там стоят манекены. Она даже хотела их потрогать, но потом увидела у девушки «синий язык».

На данный момент следователи выясняют, как случилась трагедия.

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