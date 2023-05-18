13-летний мальчик в Туве вышел в школу и был найден мертвым

В Туве 13-летний мальчик вышел в школу, но был найден мертвым во дворе частного дома. Об этом сообщили в Следственном Управлении Следственного комитета РФ по Республике Тыва.

18 мая в обед мальчик отправился в школу, но по дороге ему стало плохо. Ребенок находился не один, рядом были несовершеннолетние друзья.

Они попросили прохожих вызвать скорую. Медики констатировали смерть ребенка.

Следов насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводятся различные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. По их итогам будет принято процессуальное решение.

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