Очередной удар: певица Мадонна вновь лишилась близкого родственника

В семье певицы Мадонны (настоящее имя Мадонна Луиза Чикконе) началась черная полоса. Неделю назад скончалась мачеха звезды Джоан Клэр. Следом за ней умер младший брат артистки Кристофер Чикконе.

Младший брат королевы поп-музыки ушел из жизни в возрасте 63 лет. Кристофер умер от рака, как и Джоан Клэр.

«Он был невероятно талантливым мужчиной с необычным чувством юмора», — приводит слова одного из друзей брата Мадонны Daily Mail.

Мадонна и Кристофер выросли вместе в Мичигане. В детстве они оба увлекались танцами. Когда певица переехала в Нью-Йорк, брат последовал за ней. Там у них сложился творческий тандем. Долгие годы мужчина помогал сестре организовывать красочные шоу: он работал дизайнером и музыкальным директором.

В 2008 году Чикконе опубликовал книгу мемуаров, в которой раскрыл и некоторые подробности о жизни Мадонны. В ней он критиковал бывшего мужа знаменитости Гая Ричи. Звезда обиделась на брата и не общалась с ним на протяжении четырех лет.

Спустя время брат с сестрой наладили отношения, но перестали вместе работать.

Кристофер боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, как и его братья. Лечение в реабилитационном центре оплачивала Мадонна.

Напомним, мачеха звезды умерла в 81 году после борьбы с раком. Женщина ушла из жизни 24 сентября.