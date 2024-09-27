Умерла 81-летняя мачеха Мадонны Джоан Клэр Чикконе после борьбы с раком. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Несколько месяцев назад у Джоан обнаружили опухоль в агрессивной форме. По информации источника, болезнь развивалась стремительно. Пенсионерка ушла из жизни утром 24 сентября.

«Известная своей любовью к моде и антиквариату, Джоан активно участвовала в жизни своего сообщества, была волонтером на местных мероприятиях и с удовольствием проводила время со своими внуками. У нее остались Тони и семеро детей», — сообщил инсайдер.

Известно, что мать певицы тоже умерла от рака, когда ей было 5 лет. После смерти жены отец Мадонны вновь создал семью, и это ранило артистку, у которой были напряженные отношения с мачехой.

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