«Очень тяжело»: мать пострадавшего при теракте в Петербурге подростка раскрыла его первые слова

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел теракт. Взрыв прогремел в одном из кафе города, принадлежащем военкору Владлену Татарскому. В тот день в заведении проводилась его творческая встреча. Основная версия следствия – взрывчатка была установлена в статуэтку, подаренную журналисту 26-летней Дарьей Треповой.

В результате теракта погиб сам Татарский, а еще 40 человек пострадали. Среди них оказался и 16-летний подросток, который по-настоящему восхищался военкором и даже не думал, что его кумир умрет на его глазах. Школьник пришел на встречу, чтобы лично пообщаться с журналистом и задать ему интересующие его вопросы, но не успел.

Мать мальчика сообщила, что он по-прежнему находится в крайне подавленном состоянии. Они не разговаривают с ним о произошедшем, так как это очень тяжело. Единственное, что сказал подросток родителям о том дне: «Я вынес книги…» Литературные труды Татарского он принес в кафе из дома.

«Когда на твоих глазах гибнет человек, которым ты восхищался, — это очень тяжело», - цитирует слова женщины издание 78.ru.

Отметим, что Дарью Трепову задержали и поместили под арест. На допросе она сообщила, что получила статуэтку, начиненную взрывчаткой, от таксиста. Предположительно, внутри «подарка» могла находиться симка, и механизм был запущен дистанционно. Расследование все еще продолжается, а Треповой грозит 35 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, как живет пострадавшая в другом теракте в Санкт-Петербурге, произошедшем в 2017 году в метро. Эвелина Антонова стала инвалидом третьей группы и перенесла около 20-ти операций, чтобы вернуться в обычной жизни.