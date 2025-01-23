«Очень тяжелая судьба»: убийца женщины в машине Гоши Куценко рос в детском доме и сидел в тюрьме
© Freepik
Мужчина, убивший женщину в Москве и спрятавший тело в машине актера Гоши Куценко, рос в детском доме, участвовал в СВО, где был ранен, и имел «поствоенный синдром». Об этом рассказала президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.
Подробности узнало ИА Регнум.
По ее словам, мужчина регулярно обращался за помощью в организацию. Выяснилось, что у мужчины «очень тяжелая судьба».
«Он из провинциального детского дома. Сел в тюрьму раньше, чем успел получить свою комнату», - рассказала она.
Мужчину судили за убийство, изнасилование, кражи, разбой. В 2022 году из колонии он отправился на СВО. После ранения бойца комиссовали.
«Тут и поствоенный синдром, и это детское одиночество, а эта рана брошенного ребенка. Это и опыт пребывания в местах лишения свободы», — рассказала Демичева и указала на нехватку специалистов, которые бы работали с такими людьми.
Также она отметила, что у мужчины накопился большой опыт жестокости. При этом в 2024 году он был волонтером и раздавал еду бездомным.
Ранее сообщалось, что 17 января мужчина собирался жениться.