«Очень тяжелая судьба»: убийца женщины в машине Гоши Куценко рос в детском доме и сидел в тюрьме

Мужчина, убивший женщину в Москве и спрятавший тело в машине актера Гоши Куценко, рос в детском доме, участвовал в СВО, где был ранен, и имел «поствоенный синдром». Об этом рассказала президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Подробности узнало ИА Регнум.

По ее словам, мужчина регулярно обращался за помощью в организацию. Выяснилось, что у мужчины «очень тяжелая судьба».

«Он из провинциального детского дома. Сел в тюрьму раньше, чем успел получить свою комнату», - рассказала она.

Мужчину судили за убийство, изнасилование, кражи, разбой. В 2022 году из колонии он отправился на СВО. После ранения бойца комиссовали.

«Тут и поствоенный синдром, и это детское одиночество, а эта рана брошенного ребенка. Это и опыт пребывания в местах лишения свободы», — рассказала Демичева и указала на нехватку специалистов, которые бы работали с такими людьми.

Также она отметила, что у мужчины накопился большой опыт жестокости. При этом в 2024 году он был волонтером и раздавал еду бездомным.

Ранее сообщалось, что 17 января мужчина собирался жениться.