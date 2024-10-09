«Очень спокойные, улыбчивые малышки»: соседи рассказали о двух сестрах, которых убили в Тольятти

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства убийства двух несовершеннолетних сестер в Тольятти. По подозрению в совершении преступления задержана их старшая сестра. Соседи семейства, где произошла трагедия, рассказали журналистам о погибших девочках, передает aif.ru.

По словам людей, сестры были улыбчивыми и спокойными. Соседи, которые видели малышек на улице, подмечали, что те всегда выглядели опрятно. Однако общаться они не любили, даже несмотря на то, что родились в этом месте.

«Очень спокойные, улыбчивые малышки. Всегда опрятные, чистенькие как куколки. Дружные, часто вместе гуляли с папой. Всегда здоровались. Но особо ни с кем не общались, хотя живут здесь уже 7 лет — обе погибшие малышке родились здесь. Как такое могло произойти, в голове не укладывается», — рассказали соседи.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве сестер девочка может провести в психбольнице до полугода. По словам специалистов, ее необходимо тщательно обследовать.