«Должны хорошо обследовать»: подозреваемая в убийстве сестер девочка проведет в психбольнице от 2 до 6 месяцев

В Тольятти 13-летнюю девочку заподозрили в убийстве двух младших сестер. После допроса ее доставили в психиатрическую больницу на экспертизу. Там она может провести до полугода, заявила психолог Дарья Дугенцова в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, несовершеннолетнюю должны хорошо обследовать, потому что речь идет о совершении серьезного преступления. В связи с этим, скорее всего, школьница проведет в психбольнице много времени: от 2 месяцев до 6.

«Ее должны хорошо обследовать... Одно дело, когда ребенок, например, случайно толкнул сверстника и произошла трагедия. В ситуации в Тольятти речь идет уже об умышленном преступлении», — отметила психолог.

Также Дугенцова заявила, что у подростка есть психиатрическое отклонение. Преступление, в котором его обвиняют, совершается на фоне расстройства.

Ранее сообщалось, что зарезавшая двух сестер в Тольятти школьница отговаривала мать мириться с отчимом. Она считала мужчину тираном.