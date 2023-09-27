«Очень серьезная трагедия»: стали известны детали ограбления дома худрука «Русского балета» Гордеева

Художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев прокомментировал дерзкое ограбление своего дома в Королеве. Мужчина считает, что похитившие у него деньги воры могли работать по наводке. Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «360».

По мнению артиста, преступники действовали так, будто знали, где и что находится.

«Хотя очень ограниченный круг людей бывал у меня в этом доме. Скорее всего, [действовали по наводке]», — высказался он.

Подозрений на кого-то конкретного у Гордеева пока нет. Он доверился правоохранителям, которые разбираются в случившемся. По словам худрука, полицейские не нашли отпечатков пальцев. Как раз в момент преступления в доме звезды не работали видеокамеры. Но он надеется, что злоумышленников все равно найдут.

«Дай-то бог. Потому что для меня это очень серьезная трагедия», — поделился Вячеслав.

Ранее мы писали о том, что в дом артиста проник вор-форточник. По информации одного из изданий, он вынес из жилища знаменитости около пяти миллионов рублей наличными. Ценные вещи вор не стал трогать. Его заинтересовала лишь заначка хозяина дома, припрятанная в шкафу.