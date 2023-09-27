Форточник ограбил худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева на 5 млн рублей

Художественный руководитель «Русского балета», танцовщик Вячеслав Гордеев стал жертвой ограбления. Вор-форточник проник в его дом в Подмосковье и вынес оттуда около пяти миллионов наличными. Об этом сообщает Life.ru.

По информации источника, преступник пробрался в звездный особняк днем 26 сентября. Примечательно, что именно тогда камеры видеонаблюдения на участке не работали. Ценные вещи вор не стал трогать. Его заинтересовала лишь заначка хозяина дома, припрятанная в шкафу. Всего там хранился 1 млн рублей и 40 тысяч долларов.

После произошедшего звезда советского балета обратился в полицию. Теперь правоохранители ищут форточника.

Напомним, что Вячеслав Гордеев – далеко не последнее лицо в отечественном балете. В молодости он был танцовщиком Большого театра его золотой эпохи. А на данный момент уже 40 лет является художественным руководителем театра «Русский балет».

Ранее актриса Юлия Рутберг высказалась об ограблении своей квартиры и оценила возможность причастности к этому домработницы.