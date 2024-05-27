«Очень популярные обезболивающие»: муж погибшей в Китае россиянки рассказал о ее последнем дне до комы

Муж популярной блогерши из России рассказал, что она умерла в Китае после того, как выпила обезболивающее. Перед этим 31-летняя Татьяна пила алкоголь. Супруг девушки Ван Тао вспомнил, что происходило с ней перед смертью.

Напомним, что жительница города Чебоксары переехала в Китай и изучала там туризм. Она устроила личную жизнь, все шло хорошо, но неожиданно девушке стало плохо. Она провела 38 дней в коме и скончалась.

По словам мужа погибшей, в тот самый роковой день Татьяна была на барбекю и выпила немного вина. А как приехала домой решила выпить еще пива. В какой-то момент она пожаловалась на головную боль и приняла обезболивающее. После ее вырвало, и она потеряла сознание.

«Это были обычные очень популярные обезболивающие, ничего особенного», – объяснил он.

Скорая помощь приехала и забрала жительницу. В клинике она перенесла сердечный приступ. Также у нее начался отек головного мозга, а дальше кома.

Руководитель отдела клинической токсикологи НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, д.м.н., главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава России СЗФО Алексей Лодягин заявил в беседе с Kp.ru, что для исследования необходимы результаты судебно-медицинского вскрытия. Но он не уверен, что это может быть отравление из-за алкоголя.

«Здесь, скорее всего, была какая-то острая ситуация, не связанная с острым отравлением, случилась какая-то соматическая катастрофа. Инсульт, инфаркт, тромбоэмболия, что-то такое скорее всего», – рассказал он.

Соседка девушки по общежитию сообщила, что Татьяна была жизнерадостной и не жаловалась на здоровье. Напомним, что погибшую кремировали. Родители отказались от комментариев.

Ранее мы писали о том, что 36-летний житель Подмосковья умер после попытки вернуть бывшую сожительницу.