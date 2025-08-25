«Не видел спасателей»: участники заплыва в Стамбуле после пропажи россиянина рассказали про условия марафона

Участники заплыва в Стамбуле, в ходе которого пропал глава собственной школы по плаванию Николай Свечников, рассказали про условия марафона. Дмитрий Хадиков сообщил, что не видел спасателей, а погода в начале испытаний была пасмурной после сильного ливня.

Подробности выяснил aif.ru.

«Может быть, Свечников пропал, потому что не было достаточно лодок на самой дистанции. Я не видел спасателей, когда плыл, особенно в первой половине заплыва», - сказал Хадиков.

По его мнению, мероприятие было безопасным. Также он отметил, что в начале дистанции видимость была хуже.

Триатлет Антон Пронин считает, что заплыв через Босфор «был организован стандартно» - ничто не указывало на опасность.

«Температура воды была достаточно комфортной, сама вода - прозрачная. Не было и большой скученности пловцов, никто друг другу не мешал», - сказал участник марафона.

По его словам, на всей дистанции, которая составляла 6,5 км, не было мест, куда могло затянуть пловца.

Ранее сообщалось, что жена пропавшего россиянина вылетела в Стамбул. Мать Свечникова опровергает версию о том, что в ходе заплыва мужчину могли ударить другие спортсмены.