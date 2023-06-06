18:30, 06 июня 2023
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Очень хотел есть: в Щелкове 9-летний мальчик проглотил часть дамской сумки
В Щелкове 9-летний мальчик проглотил фурнитуру от женской сумки.
В подмосковном Щелкове ребенок проглотил часть дамской сумки из любопытства.
У местной жительницы отвалилась металлическая деталь сумки. Она убрала ее на полку, чтобы впоследствии починить. При этом сын добрался до фурнитуры раньше. После недолгой игры он решил опробовать предмет на вкус и проглотил.
Об этом сообщает mk.ru.
После обследования в больнице деталь была найдена в пищеварительном тракте. Мальчика отправили домой дожидаться «выхода» фурнитуры.
Напомним, в октябре этого года в Челябинске 6-летний мальчик проглотил мышиный яд, который он нашел в сумке своей мамы.
Ранее мы писали о том, как мужчина чуть не умер, проглотив украшение для зубов.