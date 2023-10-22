Оценки чуть не довели школьницу до самоубийства: ребенка спасли врачи

Семиклассница из Москвы хотела покончить с собой из-за плохой успеваемости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

13-летняя школьница вернулась после занятий к бабушке. Родственница заметила, что девочка пришла домой в подавленном состоянии, и попыталась узнать, что случилось. Подросток отказался отвечать на какие-либо вопросы.

Вечером девочке стало хуже, ее рвало. Бабушка сильно испугалась за здоровье внучки. Она вызвала бригаду скорой помощи и связалась с матерью семиклассницы. Маме и медикам школьница рассказала, что пыталась совершить самоубийство из-за нескольких двоек.

Ребенка сразу госпитализировали в токсикологическое отделение детской больницы. Она осталась жива благодаря врачам.

На данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

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