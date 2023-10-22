Напали на школьника без особых причин: в отношении двух подростков возбудили дело после избиения

Сотрудники правоохранительных органов расследуют избиение 14-летнего мальчика в подмосковных Химках. В нападении на школьника заподозрили двух его сверстников. Также по факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности в отношении работников учреждения, где произошел конфликт, передает Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

По данным правоохранителей, 11 сентября текущего года двое несовершеннолетних нарушали общественный порядок в школе, а после совершили нападение на сверстника. Пострадавший ученик получил травмы в области туловища и головы. При этом мотива у малолетних хулиганов не было — они избили мальчика без особых причин.

Помимо уголовного дела об избиении, правоохранители начали производство в отношении должностных лиц учебного учреждения. В рамках расследования стражи порядка намерены выяснить, чье недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей привело к случившемуся.

Ранее в Тюмени школьники напали на ученика пятого класса. Перед этим мальчик заступился за девочку, которая стала объектом травли.