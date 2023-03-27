Оценил жизнь в 3 тысячи рублей: россиянин зарезал пенсионерку за отказ дать в долг

47-летний житель Красноярского края пришел к пенсионерке, чтобы попросить у нее в долг, а в итоге убил. Мужчину уже задержали. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным источника, инцидент произошел днем 24 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к 81-летней женщине. Он попросил у бабушки в долг три тысячи рублей, но получил отказ. Житель не смог принять такой ответ и начал бить пенсионерку рукой по лицу и голове, а после вонзил нож ей в шею. Женщина скончалась от ранения.

После случившегося мужчина решил ограбить дом жертвы, вынес 80 тысяч рублей, ювелирные украшения и другие предметы. А потом планировал сбежать в Минусинск на такси. Но правоохранители задержали его раньше, чем он успел скрыться.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сообщается, что житель признал вину.

Ранее мы писали о том, как в Дмитрове соседи спасли упавшего в ручей пенсионера и обнаружили в его доме труп жены. Хозяин одного из частных домов заметил 84-летнего мужчину в ручье и сразу же ринулся к нему на помощь. К счастью, вовремя. К тому времени, как он успел добежать, пожилой гражданин еще не захлебнулся, но при этом голова его уже была под водой.

Как только пенсионера вытащили, он довольно быстро пришел в сознание. Правда, что произошло, он еще долго не осознавал. Как выяснилось позже, россиянин уже давно страдал деменцией.