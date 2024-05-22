Обзвонили всех друзей и знакомых: в Перми почти сутки разыскивают 13-летнюю школьницу

В Перми поисковые отряды разыскивают 13-летнюю школьницу, которая бесследно исчезла почти сутки назад. Друзья и знакомые девочки о ее местонахождении ничего не знают, передает Kp.ru.

Несовершеннолетняя вышла из дома накануне, 21 мая, вечером. Мама попросила девочку выкинуть мусор. Контейнер находится во дворе. Спустя какое-то время женщина забила тревогу, так как дочь не вернулась.

Волонтеры опубликовали в Сети приметы пропавшей школьницы. Рост девочки — 167 сантиметров. Она обычного телосложения, цвет глаз — карий. В момент исчезновения она была одета в черный бомбер, белую футболку с серебристой надписью и черные штаны. На ногах у подростка были черные кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Москве без вести пропал актер Андрей Светлов. Он не выходил на связь с родственниками с 12 мая.