Актер из «Папиных дочек» Андрей Светлов пропал после подработки на стройке

В Москве без вести пропал актер Андрей Светлов, известный зрителям по сериалу «Папины дочки». Он не выходит на связь с родственниками с 12 мая.

Как сообщила мать артиста Татьяна Светлова в беседе с ИА Regnum, 9 мая Андрей отправился в Климовск – там он нашел подработку в строительной компании, так как ролей ему в последнее время не предлагали.

«Телефона у него с собой не было, потому что его недавно ограбили», — уточнила женщина.

По ее словам, 12 мая сын вернулся домой и в этот же день отправился забирать зарплату у работодателя. После этого на связь он больше не выходил.

Ранее 11-летняя Ева Смирнова, которая снялась в продолжении популярного сериала «Папины дочки», купила дорогостоящий автомобиль. Своей покупкой она похвасталась в социальных сетях.