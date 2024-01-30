Обычная драка переросла в убийство: мужчина застрелил соседа из-за снега

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства жителя Асбеста на Урале. Мужчину застрелил сосед. Конфликт между ними произошел из-за снега, передает Telegram-канал Ural Mash.

Убийством закончилось выяснения отношений между жителями Асбеста. Мужчина устал от того, что сосед постоянно перекидывает ему снег на участок. В один из дней он распрыскал перцовый газ в лицо оппоненту и его жене, а в ответ получил лопатой по голове.

Однако на этом конфликтная ситуация не исчерпала себя. Получивший лопатой по голове уралец, вернулся домой за ружьем и вновь пошел к обидчику. Он выстрелил в соседа, когда тот уезжал на машине.

Пострадавший мужчина через некоторое время скончался от полученного ранения. Обвиняемый в убийстве сосед был задержан правоохранителями. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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