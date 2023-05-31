Москвичка вернулась домой и обнаружила мужа в кровати с торчащим ножом в груди

В Москве женщина вернулась домой и обнаружила мужа мертвым в постели. У него из груди торчал нож. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло 30 мая на Донецкой улице. Женщина рассказала, что пришла домой, где находился муж. Она зашла в маленькую комнату и увидела жуткую картину – супруг лежал на кровати с торчащим ножом в груди.

Отмечается, что следов драки обнаружено не было. Также появилась информация о том, что у мужчины была диагностирована болезнь Паркинсона. Это дегенеративное заболевание головного мозга, сопровождающееся симптомами нарушения двигательной функции (замедленностью движений, тремором, ригидностью и потерей равновесия) и другими осложнениями.

Когда женщина обнаружила убитого избранника, то сразу же обратилась в полицию. На данный момент проходит проверка, и выясняются детали гибели мужчины.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье внук напал с ножом на бабушку с дедушкой и попытался их зарезать. Он попытался зарезать 59-летнюю бабушку, 60-летнего дедушку и 84-летнюю прабабушку. Обнаружить мальчика удалось на пруду, куда он отправился купаться после случившегося.