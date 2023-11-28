Объявлены поиски: 13-летний мальчик пропал по пути из школы домой

Волонтеры и спасатели организовали на территории Тюмени поиски 13-летнего мальчика. Подросток вышел из школы и по пути домой пропал. Всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить в полицию или участникам спасательных мероприятий, передает Ura.ru.

Информация об исчезновении школьника появилась в сообществе «Тюменьрегионспас» в соцсети «Вконтакте». В опубликованном посте говорится, что несовершеннолетний пропал в центральном районе города. Накануне вечером, 27 ноября, мальчик вышел из образовательного учреждения и пошел домой. Однако родители так и не дождались ребенка. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно.

В день исчезновения на мальчике была темно-синяя куртка, синяя рубашка, темно-синие спортивные штаны и синие кроссовки. Рост несовершеннолетнего составляет около 170 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 11-летняя девочка пропала по пути на учебу. К поискам ребенка подключились правоохранители.