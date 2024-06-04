Объявленная умершей женщина «ожила» в похоронном бюро

Пенсионерка, объявленная мертвой, «ожила» в похоронном бюро города Линкольн американского штата Небраска. Об этом сообщает The New York Times.

Ожившей стала пациентка хосписа в доме престарелых, 74-летняя Констанс Гланц. О ее кончине сообщили сотрудники учреждения и направили тело в похоронное бюро.

Готовивший тело к похоронам сотрудник бюро обнаружил, что пенсионерка дышит, и тут же позвонил 911. Женщине сделали искусственное дыхание и доставили в больницу.

Шериф рассказал, что в действиях сотрудников дома престарелых каких-либо преступных мотивов не найдено. Родственникам женщины также сообщили об инциденте. Информация о заболеваниях американки не приводится.

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