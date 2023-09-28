«Обвиняют в похищении собственного внука»: учительницу из Екатеринбурга бросили в камеру в Абхазии

Учительницу из Екатеринбурга с 38-летним стажем и ее мужа задержали в Абхазии за похищение ребенка. Причем мальчиком оказался их родной внук, которого они просто хотели вернуть в семью. Подробности истории узнало издание E1.ru.

Все началось с того, что взрослая дочь педагога влюбилась в абхазца и решила строить с ним семью. Родители не особо противились этой связи, тем более, что зять показался им на первый взгляд скромным и порядочным. Однако все резко изменилось после того, как на свет появился малыш. Тогда жительница Урала узнала, что у ее избранника есть еще одна жена и дети. Отношения испортились между ними окончательно. Начались избиения.

Когда мальчику исполнился год и два месяца, отец забрал его у матери. Он буквально выхватил его из коляски, посадил в машину и уехал. Привез малыша мужчина к гражданской супруге. Вместе с родителями россиянка попыталась вернуть сына, но из-за угроз бывшего возлюбленного предпочла вернуться в Россию и готовиться к суду.

Через несколько месяцев, собрав все нужные документы, женщина приехала в Абхазию и тогда узнала, что экс-избранник пытается лишить ее родительских прав. Он заявил, что она постоянно пьет и живет в антисанитарных условиях. Соседи тоже подтвердили, что мать ребенка часто выпивает, однако сама она заявила, что это не так, и все подстроил ее бывший.

После этого скандала россиянка вновь приехала в Екатеринбург, а через время произошло похищение. Бабушка с дедушкой взяли на работе отпуск, поехали к морю и забрали внука у гражданской жены экс-зятя. Примечательно, что на тот момент сам он был задержан по подозрению в тяжких преступлениях.

В итоге супругов поймали вместе с мальчиком. Было возбуждено уголовное дело.

«Ситуация абсурдная, моих родителей обвиняют в похищении собственного внука. Которого они забрали у совершенно посторонней женщины!» - заявила мама ребенка.

На данный момент в отношении бабушки дело прекратили, а вот ее мужу до сих пор грозит реальный срок. Мальчика же вернули гражданской жене отца. Более того, она стала его официальным опекуном. Однако уральская семья планирует и дальше бороться за то, чтобы малыш жил с ними, а не с посторонней женщиной.

Ранее мать из Новосибирска, выставившая сына на продажу в разделе «животные», оправдала свой поступок.