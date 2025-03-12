Обвинявшая боксера Тайсона в изнасиловании женщина отозвала иск

Женщина, обвинявшая американского боксера и бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона в изнасиловании, отозвала иск. Об этом пишет USA Today.

Ранее пострадавшая заявляла, в 1991 году Тайсон совершил половой акт с ней против ее желания в салоне своего лимузина. Однако теперь истица намерена добровольно прекратить разбирательство.

«Стороны находятся в процессе разработки соглашения о прекращении… и подадут его в суд не позднее пятницы», — сказано в материале издания.

Сам спортсмен все обвинения отвергает. Его защита полагает, что иным образом ситуация разрешиться и не могла.

«Хотя это и неудивительно, учитывая беспочвенность обвинений, мы довольны результатом — полный отзыв всех претензий без какой-либо компенсации, уступки или урегулирования любого рода со стороны мистера Тайсона. Этот иск никогда не должен был быть подан, и это правильный результат», — заявил адвокат боксера.

Сторона обвинения никак не прокомментировала отзыв иска.

Ранее Тайсон опроверг слова побившего его блогера о том, что он серьезно болен.