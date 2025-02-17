Майк Тайсон опроверг слова побившего его блогера о том, что он серьезно болен

Представители американского боксера Майка Тайсона опровергли заявления блогера Джейка Пола о том, что спортсмен страдает от болезни Паркинсона. Об этом сообщает TMZ.

Недавно 58-летний Тайсон и 28-летний Пол сошлись на ринге. Блогер одержал победу единогласным решением судей. После этого он появился на Youtube-шоу стримера Адина Росса и рассказал о нетрадиционных способах терапии, которые помогают ему расслабляться и «лечить мозги».

Так, Пол утверждал, что в медицинских целях занимается курением яда ядовитых жаб, которое набирает популярность в последние годы — и, по его словам, именно благодаря этому средству Тайсон перед их боем смог оправиться от Паркинсона и выйти в октагон. Адвокаты легенды американского бокса оперативно прокомментировали данное заявление.

«Майк счастлив и совершенно здоров. У него нет болезни Паркинсона или какой-либо другой болезни», приводит их слова TMZ.

Сам пол сразу после опровержения написал в X, что не высказывался о здоровье Тайсона в данный момент — он лишь подчеркнул, что яд жабы помог его оппоненту победить недуг и вылечиться.

Ранее мы писали о том, что журналист Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика.