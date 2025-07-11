Обвинялся в торговле оружием и наркотиками: экс-командира украинского нацбата расстреляли в Нидерландах

Бывшего командира незарегистрированного украинского нацбата Михаила Маймана пытались убить в Нидерландах. Киллер выпустил в мужчину шесть пуль, три из которых достигли цели, передает Российская газета со ссылкой на источник.

Несмотря на тяжелые ранения, экс-военнослужащий попал с места покушения в больницу. После нападения на Маймана правоохранители обнаружили оружие, из которого делались выстрелы, гильзы и банку с кислотой.

В настоящий момент стражи порядка разыскивают киллера, устроившего расправу. Майман, к слову, также имеет проблемы с законом, но у себя на родине. На Украине в отношении бывшего командира нацбата возбудили уголовное дело о торговле оружием и наркотиками. Из-за этого он находился в международном розыске.

Ранее сообщалось, что в Бельгии 16-летний сын бойца ВСУ убил сестру и мать. Он зарезал родственниц, а после поджег дом с телами.