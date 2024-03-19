Обвиняется в убийстве 31 пожилой женщины: поволжский маньяк выступит на суде с последним словом

Радик Тагиров, обвиняемый в расправе над 31 пожилой женщиной, предстанет перед судом с последним словом. Заседание с участием поволжского маньяка состоится сегодня, 19 марта, в Верховном суде Татарстана в Казани, передает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Тагирова начали рассматривать еще в октябре 2022 года. Ему было предъявлено обвинение в убийстве 31 пенсионерки, возраст жертв составлял от 75 до 90 лет, в свыше 30 разбойных нападениях и в трех покушениях на убийство. Прокурор попросил суд назначить для Тагирова наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.

Фигурант дела получил прозвище поволжский маньяк из-за совершения большей части преступлений на территории Поволжья и Урала. Он под разными предлогами попадал к жертвам домой, а затем убивал их.

Ранее в Санкт-Петербурге незнакомец несколько часов преследовал девушку, после чего проник к ней в квартиру и там изнасиловал. Совершив преступление, мужчина пригрозил жертве расправой.