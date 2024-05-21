Обвиняется в мошенничестве: дочь задержанной в Гоа чемпионки мира Варгановой находится под арестом

Дочь задержанной в Индии за наркоторговлю серебряной призерки Олимпиады-80 пловчихи Светланы Варгановой арестована. Об этом сообщает Regnum.

По данным журналистов, девушка находится в России. Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Она была заключена в СИЗО еще в феврале 2022 года. С тех пор суд несколько раз продлевал арест.

Спустя почти год следственного изолятора дочке Варгановой смягчили меру пресечения. Сейчас она находится под домашним арестом, который отбывает в своей петербургской квартире.

Девушка, как выяснили журналисты, работала менеджером в Инвестиционном IT-холдинге. По некоторым сведениям, уголовное дело в отношении ее может быть связано с деятельностью финансовой пирамиды.

Ранее сообщалось, что в Индии пропала призер ОИ-80 Светлана Варганова. Она бесследно исчезла после того, как наркокартель внес за нее залог.