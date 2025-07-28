«В Америке получила бы три пожизненных»: отец погибшего Далера о приговоре его садистке-опекунше

Опекуншу Веронику Наумову отправили в колонию на 24 года за убийство пятилетнего воспитанника Далера. Отец погибшего мальчика Худжановиддин Бобиев заявил, что согласен с приговором суда.

По словам отца мальчика, опекунша и ее воспитанник Даниил (ему назначили пять лет колонии за истязания Далера — прим. «Страсти») получили по заслугам.

«К сожалению, в наших российских законах для женщин нет пожизненного заключения. Она получила заслуженный срок. Спасибо судье, что сделал для этого всё возможное. Низкий поклон следователям», — приводит слова отца мальчика E1.ru.

Бобиев отметил, что у него не было сомнений в виновности Наумовой. Миллион рублей, который ему передаст Вероника, мужчина собирается отправить в детский дом, в котором когда-то проживал Далер.

«Будь мы в Америке — Наумова получила бы все три пожизненных», - добавил отец погибшего.

Отметим, кровная мама не могла содержать Далера, а отец находился за решеткой.

Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала приговор опекунше Веронике Наумовой. Она отметила, что обычно женщинам не назначали так много за убийство, но в данном случае суд учел много факторов: россиянка скрывала тело погибшего и получала выплаты от государства на приемного ребенка.