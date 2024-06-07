Обвиняемый в убийстве Еговцева из «Зова народа» жил в деревянном бараке с мамой

Подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева жил недалеко от квартиры жертвы в деревянном бараке вместе с матерью. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мужчину, которого обвиняют в преступлении, знакомые описывали как совершенно безобидного и нормального человека. Он проживал в Лобне, а вместе с ним жилплощадь делила родительница-пенсионерка. Незадолго до убийства его видели у мотосервиса, где он возился с техникой.

SHOT выяснил, что подозреваемый был владельцем автомобиля Hyundai Creta. Именно на нем он преследовал супругу Еговцева. Напомним, что он был влюблен в женщину еще со школы. По словам близких, мужчина вел себя как настоящий маньяк – караулил предмет обожания у дома, приходил в квартиру к родственникам и угрожал сопернику. Причем его ничего не останавливало, даже беседа с полицией.

7 июня он решил расправиться с мужем возлюбленной. Он напал на него с ножом и нанес смертельное ранение. После этого его задержали.

Ранее стало известно, что подозреваемый не один раз нападал на Антона Еговцева.