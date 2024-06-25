Обвиняемый в крупной взятке экс-следователь не нашел денег на адвоката

Бывший руководитель следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району столицы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, арестованный по делу о получении взятки, не смог найти денег на адвокатов.

«Длительный период времени у Тамбиева отсутствуют финансовые возможности в силу ареста всех активов и денежных средств. Привлечь других защитников он не может. Для эффективной защиты одного адвоката будет мало», - цитирует РИА Новости его адвоката Игоря Копенкина, который защищает Тамбиева бесплатно.

По словам адвоката, невозможность заплатить обсуловлено арестом всех активов Тамбиева. В связи с этим он попросил суд привлечь к делу для его защиты супругу Эсмиру Раджабову, но суд отказал удовлетворении ходатайства. Это пояснили тем, что она еще учится и не имеет высшего юридического образования.

Экс-руководитель следственного отдела СК по Тверскому району Москвы Тамбиев обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств. Его арестовали в марте 2022 года. По данным следствия, во время расследования дела хакеров из Infraud Organization он получил от фигурантов взятку в криптовалюте. В ходе расследования выяснилось, что у хакеров вымогали 2,7 тысячи биткоинов. У самого Тамбиева суд уже изъял более 1 тысячи биткоинов.

Ранее сообщалось, что криптомиллионер стал жертвой мошенников, по ошибке переведя им 97 процентов своих сбережений в биткоинах на сумму 69,3 млн долларов (6,3 млрд рублей).