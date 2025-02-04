Обвиняемую в терроризме 14-летнюю москвичку насиловали и били сокамерницы в СИЗО

14-летнюю школьницу из Москвы, которая обвиняется в пропаганде терроризма и участии в террористическом сообществе, избивали и насиловали сокамерницы в СИЗО. Страшные подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Девочка была арестована в 2023 году – по данным следствия, она интересовалась массовым убийством в школе «Колумбайн»* (движение признано террористическим и запрещено на территории РФ) и сама готовила аналогичное нападение. При обыске у нее были изъяты ножи, футболки с надписями «Гнев» и «Естественный отбор» на английском языке, а также петарда – впоследствии экспертиза признала, что ее нельзя считать взрывчаткой. Подростка поместили в следственный изолятор.

Там она подверглась истязаниям со стороны соседей – по информации «Осторожно, новости», её унижали, опускали головой в туалет, принуждали к половым актам извращённого характера и насиловали предметами. Когда арест школьницы был продлен, сокамерницы стали пытаться склонить ее к суициду.

В ноябре 2024 года девочку перевели в психиатрическую больницу из-за ее жалоб на насилие. Родители опасаются, что после 16 февраля ее вернут в СИЗО.

Ранее мы писали о том, что на спонсирование терроризма проверят сына Юрия Никулина.

*движение признано террористическим и запрещено на территории РФ