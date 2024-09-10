Сына Юрия Никулина проверят на спонсирование терроризма из-за Жасмин Страги

В Генеральную прокуратуру России поступил запрос от правозащитного центра «Сорок сороков». Общественники просят проверить сына Юрия Никулина на спонсирование терроризма. Поводом послужило то, что он пригласил высказывающуюся в поддержку ВСУ Жасмин Страгу в жюри фестиваля «Артист».

По данным «Абзаца», представители центра раскритиковали привлечение Страги к конкурсу. Они считают, что связь с ней является основанием для проверки генерального директора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Также они просят не допустить участия Жасмин в фестивале. Обращение было направлено и в культурное учреждение.

Отметим, что о решении Никулина по поводу жюри конкурса рассказал дрессировщик Эдгард Запашный. Жасмин Страга не скрывает свою антироссийскую позицию и активно в социальных сетях агитирует помогать Украине.

Сын Юрия Никулина на новости пока никак не отреагировал.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что обратится в прокуратуру с требованием проверить солиста группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко на терроризм и экстремизм.