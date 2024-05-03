Обвиняемого в убийстве россиянки и ее дочери 4 месяца не могут привезти из Казахстана в Новосибирск

Бойца ММА, которого обвиняют в убийстве россиянки и ее пятилетней дочери, четыре месяца не могут доставить из Казахстана в Новосибирск. Мужчина была задержан на казахстанско-узбекской границе и сознался в преступлении.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Как рассказал изданию начальник отдела организации работы по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска ГУ МВД России по НСО Виталий Миронец, «здесь вопрос бюрократический». Правоохранители ожидают, когда мужчину этапируют в Новосибирск. Из-за задержки и отсутствия подозреваемого отработать его причастность к преступлению в полной мере невозможно.

В январе 31-летний боец ММА расправился с 39-летней женщиной и ее ребенком. Перед случившимся женщина получила наследство: она планировала купить машину и квартиру, а ее новый знакомый помогал в этом вопросе. Тела россиянок нашли после того, как мужчина признался в содеянном и рассказал, куда спрятал трупы. Позже женщину нашли на трассе, а опознали по татуировке. Ее дочь обнаружили между рынком и селом Толмачево. Обеих похоронили в Новосибирской области. Перед смертью женщина успела купить машину, а злоумышленник ее перепродал.