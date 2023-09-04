Обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери женщина наложила на себя руки в СИЗО

Женщина, которая находилась под стражей в ярославском СИЗО по обвинению в убийстве десятимесячной дочери, умерла в больнице. Она попала туда после попытки совершения суицида. Врачи пытались спасти арестантку, но не смогли, передает 76.ru.

Убийство младенца произошло в июле этого года. В Ярославле 35-летняя местная жительница отнесла свою дочку под Толбухинский мост и там утопила. Через некоторое время правоохранителям стало известно о гибели ребенка и по подозрению в его убийстве они задержали мать. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На время расследования женщину поместили в СИЗО. Неделю назад арестантка наложила на себя руки прямо в камере.

Из следственного изолятора пострадавшую жительницу Ярославля доставили в больницу. Там она впоследствии скончалась. Сейчас в обстоятельствах ее смерти разбираются правоохранители. У покойной фигурантки уголовного дела остались двое детей, которые сейчас живут с отцом.

Ранее в Красногорске младенец погиб при странных обстоятельствах. Его бездыханное тело обнаружили в окружении гвоздей.