Обвиняемая в избиении детей педагог из Петербурга заявила о поддержке родителей

Учительница из Петербурга, которую обвиняют в причинении вреда здоровью детей, вышла на связь с журналистами. Она заявила, что родители учеников находятся на ее стороне. Подробности сообщает 78.ru.

Мама одного из первоклассников рассказала, что случайно стала свидетельницей действий педагога. По ее словам, она ударила девочку головой об парту. Позже появилась информация, что от рук учительницы могли пострадать как минимум две ученицы. Они обратились за медицинской помощью, обе были с ушибами на теле.

Впрочем, сама преподавательница обвинения отрицает. Она призналась, что дети ждут ее возвращения в школу.

«Я надеюсь, что все это утрясется и люди поймут, а родители меня поддерживают. И у меня дружный, хороший класс родителей и детей. Дети плачут из-за того, что я не могу работать», - отметила учительница.

К слову, женщина работает в сфере образования уже более 40 лет. Прежде замечаний к ее работе не было.

Ранее в Москве арестовали депутата из Дагестана за домогательства к детям.