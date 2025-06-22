«Ради денег или хайпа»: многоженец Иван Сухов объяснил, почему дочь обвинила его в насилии

В семье многоженца Ивана Сухова произошел скандал. Старшая дочь мужчины обвинила его в сексуальном насилии, а он отрицает все сказанное ей.

Сухов в беседе с журналистами ТВЦ заявил, что у надзорных органов нет к нему претензий. Действия дочери он объяснил корыстными мотивами — жаждой денег и славы.

«Она сделала это денег ради или ради какого-то хайпа своего. У нас люди уже что-то хорошее не могут смотреть», — заявил многоженец.

Несмотря на позицию дочери и обвинения, Иван верит, что все еще образуются. Глава большого семейства выразил надежду на восстановление отношений с девушкой.

Ранее дочь Сухова обвинила его в издевательстве над женами. По словам девушки, они должны были целовать мужчине ноги, когда приносили ему еду.