Фотографировал голую соседку и приставал к падчерице: москвичка обвинила судью в педофилии

43-летняя москвичка обвинила своего мужа, детского спортивного судью, в педофилии. Она нашла в его компьютере интимные фотографии юной соседки. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Источник утверждает, что в коммунальной квартире в Савеловском районе Москвы проживают две семьи. В каждой воспитываются 15-летние девочки, Алина и Рита (имена изменены).

У Алины есть отчим, 43-летний одноклассник матери, а у Риты – только мать. Родительницу первой девочки не устраивало, что ее муж мало зарабатывает и изменяет.

В один день, мужчина уехал в Воронеж, чтобы навестить свою мать. Жена решила в его отсутствие взять ноутбук и посмотреть содержимое. В одной из вкладок женщина увидела фотографии голой девушки в душе, которая напомнила ей их юную соседку Риту.

«Женщина позвала мать девушки, та подтвердила, что на снимках ее дочь. Мерзавец фотографировал из туалета», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в квартире окно между санузлом и ванной хоть и покрашено, но местами краска содрана.

Разговор двух матерей услышала Алина и сообщила, что в шестилетнем возрасте отчим ее совращал. Всего девушка вспомнила три эпизода, последний из которых был год назад. Школьница утверждает, что все это время она молчала, потому что отчим ее запугал.

Москвичка обратилась в правоохранительные органы. Сейчас по данному факту ведется проверка.

Ранее мы писали о том, что в московском ТЦ мужчина пытался затащить 16-летнюю девушку в туалет и заняться сексом.