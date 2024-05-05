Обвинения в его адрес строятся на показаниях старшей сестры: в деле убитого Далера появился новый фигурант

В деле об убийстве шестилетнего Далера Бобиева появился новый фигурант. В совершении преступления обвиняется его опекунша Вероника Наумова. Также расследование начали в отношении ее супруга Александра Наумова, передает Kp.ru.

Далер, по данным правоохранителей, был убит в декабре 2022 года. А летом 2023 его опекунша рассказала об исчезновении мальчика, труп которого нашли в 300 метрах от дома в гаражном боксе. Тогда в гибели ребенка заподозрили женщину. Она созналась, что спрятала тело, но отрицает причастность к смерти несовершеннолетнего.

До гибели, по версии следователей, истязать мальчика мог муж опекунши. Он стал вторым фигурантом дела. Обвинения в адрес мужчины строятся на показаниях старшей сестры Далера. При этом, по словам Александра, его даже не было дома, когда произошла трагедия. Глава семейства принимал участие в СВО.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти двухнедельной девочки. Она скончалась после употребления смеси.