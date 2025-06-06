«Обвинение не признаю, это провокация»: редактора Ura.Ru Дениса Аллаярова заключили под стражу на два месяца

Суд избрал меру пресечения в отношении редактора Ura.Ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки. Его отправили под стражу на 2 месяца.

Реакцию журналиста на решение суда опубликовал Telegram-канал Осторожно, новости. На видео Аллаяров заявил, что не признает выдвинутые в его отношении обвинения.

«Обвинение не признаю, это провокация, я выполнял свою работу», — заявил Денис.

По информации Ura.Ru, редактора оговорил его дядя, который раньше работал в правоохранительных органах. Якобы он сделал это для того, чтобы облегчить свою участь. Мужчину обвиняют в получении взятки.

Сегодня также состоялось заседание, на котором избрали меру пресечения дяде Аллаярова. Его отправили под домашний арест, передает РИА Новости.

Ранее адвокат Константин Акулич заявил, что вменяемая Аллаярову статья не предполагает ареста. По его словам, журналисту должны избрать менее суровую меру пресечения.